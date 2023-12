Tchad : les femmes prédicatrices de Sarh formées sur les activités génératrices de revenu

Plus d'une vingtaine de femmes prédicatrices issues de la ville de Sarh ont répondu présentes à cet atelier intensif s'étalant sur quatre jours. L'objectif principal est d'équiper ces femmes avec les compétences nécessaires pour développer des activités génératrices de revenus tout en promouvant la santé reproductive au sein de leurs communautés.



La présidente des femmes prédicatrices du Moyen-Chari, Habsita Hidjab, a souligné l'importance cruciale que revêt cette formation pour elles. En effet, cette opportunité représente un véritable soulagement pour ces femmes prédicatrices du Moyen-Chari, contribuant ainsi à leur insertion socio-économique et professionnelle.



Cette formation offre aux participantes une occasion unique d'acquérir des connaissances pratiques dans le domaine des activités génératrices de revenu. Elles sont formées à diverses techniques commerciales et entrepreneuriales, tout en étant sensibilisées aux enjeux importants liés à la santé reproductive. Cette approche holistique permet non seulement d'autonomiser économiquement ces femmes mais aussi d'améliorer leur accès aux soins et services liés à la reproduction.



Les retombées attendues sont significatives. En effet, une fois diplômées, ces femmes seront mieux outillées pour créer leurs propres entreprises ou coopératives, favorisant ainsi le développement économique local tout en renforçant leur rôle dans l'amélioration globale du bien-être social au sein de leurs communautés respectives.