Tchad : "les femmes sont actives dans tous les aspects de l'action humanitaire"

Selon Rachel Elien, "les possibilités de produire pour subvenir à leurs besoins et à celles de leurs familles sont pratiquement inexistantes du fait de l'insécurité permanente dans leurs zones d'origines et les changements climatiques qui n'épargnent pas la production agricole et animale. Cherchant à s'adapter à ces situations, les populations adoptent parfois des stratégies de survie qui mettent leur vie en péril et portent atteinte à leur dignité."



Cette année, la célébration de la journée est "une mise en lumière, une reconnaissance particulière au rôle que jouent les femmes dans le monde humanitaire."



Les femmes représentent plus de 40% de la "force de travail" humanitaire. "Nous saluons le rôle essentiel qu'elles jouent. Les femmes sont actives dans tous les aspects de l'action humanitaire, de la négociation, de l'accès aux personnes dans le besoin, de l'appui aux civils pris au piège dans les situations de crise à la lutte contre les épidémies et maladies mortelles (rougeole, malnutrition, ebola). Le monde humanitaire a besoin d'encore plus de femmes pour une action efficace et le respect de l'égalité des sexes", a insisté le chef de sous-bureau OCHA.