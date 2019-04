Tchad : les femmes trop peu représentées dans le secteur des TIC

Le ministère des Postes et des Nouvelles technologies de l'information et de la communication, ses partenaires et les organisations de la société civile ont célébré ce jeudi 25 avril la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC. Cette édition 2019 est placée sous le thème : "Femmes et numérique". Le Tchad célèbre pour la 7ème fois consécutive cette journée.



Lancée en 2011 au Mexique par le Bureau de développement des télécommunications (BTS) de l'Union internationale des télécommunications (UIT), la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC est une initiative soutenue par tous les États membres de l'IUT.



La représentante de la ministre des Postes et des Nouvelles technologies de l'information et de la communication, Halimé Assadia, a reconnu que les jeunes filles restent particulièrement minoritaires dans les métiers scientifiques, notamment les TIC. Elles sont donc souvent absentes des centres de décision stratégiques dans ce secteur.



"Nous exhortons toutes les jeunes filles et les jeunes femmes à intégrer le secteur des TIC. Grâce à des formations de qualité, c'est l'engagement que chacune d'entre vous doit prendre personnellement part à la construction de son avenir et de son épanouissement futur", a déclaré Halimé Assadia.



De même, le fait de contribuer à l'engagement des femmes et des jeunes filles dans le secteur de TIC s'inscrit également dans l'atteinte des Objectifs du développement durable, définis par les Nation Unies. Ces objectifs prennent en compte l'égalité entre les femmes et les hommes, l'autonomisation de toutes les femmes et des jeunes filles, notamment grâce aux TIC.