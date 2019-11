Tchad : les femmes victimes de la fistule assistées à N'Djamena

La présidente de l’ONG La voix de la femme, Mme. Amina Tidjani Yaya a fait ce vendredi, une visite d’échange avec les femmes victimes de la fistule à l’hôpital Assiam Vantou au quartier Champs de Fil dans le 5ème arrondissement de N'Djamena.



La visite a permis à l'ONG d’apporter un soutien matériel et moral aux femmes et filles victimes de cette maladie.



Mme. Amina Tidjani yaya a salué et remercié les responsables du centre de santé pour l'attention particulière qu'ils accordent aux victimes. Cette visite inopinée vise à apporter un soutien aux femmes et filles victimes de la fistule, une maladie vaginale qui provoque des conséquences énormes sur la natalité, voir même la stérilité de la fille ou de la femme.



"L’objectif de notre visite dans ce centre, est non seulement d’apporter un soutien moral et matériel pour les filles et femmes victimes de cette maladie ; mais aussi de faire des échanges et des partages d'informations sur les causes de cette maladie et les conséquences sociales pour chaque victime afin d’éradiquer ce fléau à travers la sensibilisation et l’information aux femmes", selon Mme. Amina Tidjani yaya.



"A travers cette campagne, nous demandons aux partenaires techniques et financiers et aussi au Gouvernement de prendre en charge totalement les femmes et filles victimes de cette maladie, parce que la femme constitue le vecteur du développement de notre pays", a ajouté la présidente de l’ONG La voix de la femme.



Le responsable de l'établissement de soins, Mahamat Gatoumy Azar, a remercié l’ONG Voix de la femme pour son initiative. "Cette visite constitue un geste humaniste et inoubliable de l’ONG envers les victimes de cette maladie", a-t-il relevé.