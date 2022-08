Tchad : les fidèles chrétiens dépenseront 2,5 millions pour le pèlerinage en Israël

Organisé par la Lumière du Monde Télévision (LMTV), le pèlerinage chrétien est désormais ouvert aux participants du Tchad, directement à partir de Ndjamena, contrairement aux années passées où il fallait passer par d'autres pays.



Le rapporteur général du pèlerinage « Israël 2022 », Dr Yamingué Betinbaye, explique que le coût global de participation est de 2, 550 millions de FCFA, c'est-à-dire 100 000 FCFA pour l’inscription ; 1 300 000 FCFA pour l'hébergement, la nourriture, les déplacements en Israël, les visites et le visa ; 650 000 FCFA, pour le billet d'avion et 500 000 FCFA pour un hébergement individuel en cas de besoin.



Les inscriptions des participants du Tchad au pèlerinage « Israël 2022 » sont ouvertes depuis le 1er août 2022 et se poursuivront jusqu'au 31 août 2022. Quant au pèlerinage, il aura lieu du 6 au 14 octobre prochain en Israël.



Il faut rappeler que le pèlerinage pour les fidèles chrétiens est loin d'être une activité de pur tourisme. Il est un cadre unique et particulièrement précieux de sanctification, de méditation, de prière et de renforcement de la foi, par le biais d'une conférence francophone en Israël, des enseignements, des cultes spéciaux et des visites de sites historiques et bibliques.



Ce pèlerinage est une opportunité pour marcher sur les traces du Christ et de découvrir les lieux où Il a passé les 33 années de Sa vie qui ont impacté pour toujours l'Humanité.