Tchad : les fidèles musulmans de Mao ont célébré la fête du Ramadan

À l'instar des autres fidèles musulmans, ceux de Mao, chef-lieu de la province du Kanem, ont célébré le mercredi 10 avril 2024, la fête de l'Aïd el-Fitr, par une prière organisée à la place de l'indépendance de Mao, en présence du gouverneur, le contrôleur général, Issaka Hassane Jogoï et du Sultan du Kanem, sa majesté Alifa Mouta Zezerti.



Dès l'arrivée de l'imam de la mosquée à 08 heures, la prière a commencé.



Dans ses invocations, l'imam de la grande mosquée de Mao, Acheikh Taher Mahamat Abakar, a mis l'accent sur la paix, la cohabitation pacifique, le pardon, l'amour de prochain et le vivre-ensemble.



Ensuite, les autorités administratives, traditionnelles, jeunes, femmes, les opérateurs économiques et des représentants des partis politiques, ont présenté leurs vœux de bonheur, de santé, de paix et prospérité au gouverneur du Kanem, le contrôleur général, Issaka Hassane Jogoï, à sa résidence.