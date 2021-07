Tchad : les fidèles musulmans du Kanem célèbrent l'Aïd Al Adha

La prière a débuté à 7h 30mn, en présence des autorités administratives, traditionnelles, civiles et militaires, du gouverneur de la province, le général Ousman Brahim Djouma, et du sultan du Kanem, Sa Majesté Alifa Mouta Zezerti.



Cette prière présidée par l'imam de la grande mosquée de Mao, Ali Ahmat Moustapha, a eu lieu à la place de l'indépendance.



Dans son sermon, l'imam a appelé les fidèles au vivre-ensemble et à la cohabitation. La cérémonie a pris fin à 8h 05mn, avec des invocations. A cette occasion, l'imam a égorgé un mouton, symbolisant ainsi le sacrifice d’Ibrahim.