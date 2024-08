Tchad : les forces armées françaises offrent un forage d'eau à la population d'Abéché

Le maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, a procédé ce 20 août 2024, au quartier Salamat 1, dans le 2ème arrondissement d'Abéché, à l'inauguration d'un forage solaire, don des forces armées françaises au Sahel, basées à Abéché, au profit de la population du 2ème arrondissement.



Ce forage qui a été réalisé par la Maison des métiers d'Abéché, sur financement des forces armées françaises au Sahel, à hauteur de 15 millions de Fcfa, s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire franco-tchadienne, et vise à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations, à travers la fourniture en eau potable.



Le président de la Maison des métiers d'Abéché, Ahmat Terap, n'a pas caché sa joie vis-à-vis de cet acte de générosité, et a encouragé l'armée française à faire encore plus. Le colonel chef du corps Bruno, des forces armées françaises au Sahel basées à Abéché, a salué la détermination de la Maison des métiers qui œuvre en faveur des couches vulnérables.



Il a aussi rappelé que les éléments des forces armées françaises au Sahel, au-delà de leur mission de coopération militaire avec l'armée nationale Tchadienne (ANT), sont également sensibles aux questions de développement et du bien-être social des populations tchadiennes.



Le président de l’Association des chefs de quartiers d'Abéché, Fathi Taha, a remercié les forces françaises pour leurs actions multiformes, au profit des populations vulnérables. Le maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, dans son allocution d'inauguration, a salué l'initiative des forces armées françaises, avant de rassurer les bienfaiteurs que son institution veillera à la bonne gestion de ce joyau architecturale, pour le bien-être de la population.



Il faut noter que ce forage est équipé d’un mini château de 6m³ et de panneaux solaires.