Tchad : les forces de défense et de sécurité accomplissent leur devoir civique dans le calme à Bol

Dès 6h30, les bureaux de vote ont été ouverts pour permettre aux hommes et femmes en uniforme d'exercer leur devoir civique. Le vote se déroule dans une quiétude totale et dans le respect des principes électoraux.



Le président du bureau de vote confirme que le processus se déroule normalement.



Rassuré du bon déroulement du processus électoral, le commandant de la Légion numéro 20 Lac, le général de brigade Mahamat Djamal Nimir, invite ses frères d'armes à en faire autant pour élire le futur chef suprême des armées.



Pour l'élection présidentielle, 34 bureaux de vote sont réservés aux forces de défense et de sécurité dans l'ensemble de la province du Lac, en plus de cinq autres pour les nomades.