Tchad : les forces de l’ordre rappelées à l’ordre sur le port d’arme des magistrats

Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration Souleyman Abakar Adam a rappelé ce 29 novembre aux forces de l’ordre engagées dans les opérations de sécurisation qu’il est garantit par la Loi aux magistrats d’être dotés en armes de poing et de circuler librement.



Les forces de l’ordre sont tenues de leur apporter tout concours nécessaire.



Le ministre rappelle qu’il est demandé aux directeurs généraux et commandants d’instruire les éléments sous leur commandement d’observer strictement les dispositions.