Tchad : les forces de sécurité saisissent plusieurs armes au Salamat

49 armes de guerre de différents calibres et quelques centaines de cartouches ont été saisies dans le cadre des opérations de désarmement lancées par le Conseil militaire de transition. Cette opération est couplée à une grande campagne de sensibilisation pour la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble dans la province du Salamat.



Le commandant de zone de défense nº10, le général Fouzari Hassane a remercié les forces de défense et de sécurité pour le travail accompli. Il leur demande d'être très vigilantes pour désarmer les civils détenteurs d'armes de guerre.



Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, profite de la circonstance pour lancer un vibrant appel à l'endroit des détenteurs d'armes de guerre afin de les restituer aux forces de défense et de sécurité pour éviter de tomber sous le coup de la loi.



Selon le gouverneur, c'est grâce à ces opérations que la province du Salamat dans son ensemble est calme et que la population vaque normalement à ses occupations quotidiennes.