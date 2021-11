Tchad : les forces vives réunies à N'Djamena pour un pré-dialogue

Le pré-dialogue de N'Djamena a été lancé ce 5 novembre au Palais du 15 janvier, en prélude du dialogue national inclusif. C'est un grand moment d'évaluation et de proposition pour les citoyens de la ville, a rappelé Ali Haroun, maire de la ville de N'Djamena.



"Nous connaissons mieux que quiconque nos problèmes et difficultés. Nous sommes capables de les résoudre nous-mêmes", a indiqué Ali Haroun. Toutes les forces vives de la ville sont représentées dans la salle.



Le président de la commission provinciale d'organisation, Brahim Seïd Mahamat, a assuré qu'il n'y a pas de sujet tabou.



Un rapport final des synthèses des travaux, conclusions et recommandations sera transmis au comité d'organisation du dialogue national inclusif. Le pré-dialogue prendra fin le 7 novembre.