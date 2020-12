Tchad : les généraux Tahir Erda et Djontan Marcel à la tête de la commission de désarmement

Un arrêté du 24 décembre 2020 signé par le ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet, porte création d'une commission mixte de désarmement sur l'ensemble du territoire national.



La commission mixte est présidée par le général de corps d’armée Tahir Erda Tairo, secondé par le général de division Djontan Marcel Hoïnati. Un arrêté rectificatif rajoute le général de brigade Ahmat Goukouni en tant que 2ème adjoint de la commission.



"Cette décision du gouvernement est motivée par l’ampleur des conflits intercommunautaires et l’usage systématique des armes de guerre occasionnant de nombreuses victimes dans quelques provinces du pays", explique la Présidence.



Le général de corps d’armée Tahir Erda Tairo est le directeur général du renseignement militaire depuis le 24 novembre 2020. Le général de division Djontan Marcel Hoïnati est l'actuel directeur général de la Gendarmerie nationale, tandis que le général de brigade Ahmat Goukouni est l'actuel commandant de la Garde nationale et nomade du Tchad 1er adjoint.



L'opération de désarmement qui doit être lancée incessamment sera d'envergure. Les détenteurs illégaux d'armes seront arrêtés et traduits en justice.