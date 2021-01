Tchad : "les grèves à répétition influent négativement sur la performance de l’administration"

Le président de la République s'est félicité jeudi de la mise en œuvre graduelle de l’accord conclu entre le Gouvernement et la plateforme syndicale pour les travailleurs du secteur public. Idriss Deby a encouragé le Gouvernement et la plateforme syndicale à "privilégier le dialogue et à signer au plus vite un pacte social triennal".



"C’est plus qu’une nécessité car les grèves à répétition influent négativement sur la performance de l’administration publique et, partant, le développement socio-économique du pays", a-t-il dit.



Présentement, tous les points de l’accord sont traduits en actes et il ne reste que les 15% des AGS (Augmentation Générale Spécifique) qui seront régularisés en 2021 conformément aux termes de l’accord, a rassuré Idriss Deby.



De même, le processus de régularisation des effets financiers des avancements et reclassements est "sur la bonne lancée".



Selon le chef de l'État, "pour tenir le pari de l’émergence, le travail est notre clé de succès. Pouvoirs publics, acteurs du monde rural, travailleurs du secteur public et privé, chacun doit jouer sa pleine partition dans son domaine de prédilection".