Tchad : les gros porteurs doivent respecter la circulation (maire de N'Djamena)

Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, a dénoncé lundi, le non respect des règles et horaires de circulation des gros porteurs dans la capitale.



"Ces derniers temps, il y a des gros porteurs qui circulent dans la ville. Certains gros porteurs ont des autorisations du maire pour des cas exceptionnels tels que l'armée française, des hôpitaux. En dehors de ça, si vous voyez des gros porteurs stationnés ou circuler dans la ville, c'est pas vraiment dans la logique. C'est de l'incivisme", a-t-il expliqué.



D'après lui, "le corridor qui doit conduire les gros porteurs du pont double voie jusqu'au point final, les amènent à passer par l'avenue Taiwan qui est vraiment détériorée. Les camions sont obligés de prendre le centre ville. Sinon les mesures sont là, c'est de 22 heures à 6 heures du matin".



Il a précise que "l'arrêté est toujours valable et (que) normalement les commerçants doivent respecter cet arrêté."



Le gouvernement entend réaménager l'avenue Taiwan après la saison des pluies.



"Le gouvernement a pris la charge de ce dossier. Il va bientôt aménager l'avenue Taiwan qui est vraiment détériorée. Le gouvernement a déjà lancé le marché", a souligné Saleh Abdelaziz Damane.



Toutefois, il faudra prévoir une autre déviation.