Tchad : les groupements féminins de la Nya se renforcent dans la lutte contre la malnutrition

La formation vise à renforcer les capacités des groupements et associations féminins pour donner des mesures correctives à la malnutrition aiguë.



Dans son discours d'accueil, l'animateur de la plateforme, Mbaihambe Mboinbe Basil, a invité les participantes à accorder une attention particulière à l'hygiène lors des transformations des produits locaux. La formatrice nationale en alimentation pour les nourrissons et jeunes enfants de la Direction de l'Alimentation et de la Nutrition du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention, Larnoudji Gilbertine, a situé l'objectif de la formation et a insisté sur la prévention de la malnutrition en précisant que cet apport en nutriments complète, mais ne remplace pas, l'alimentation de base.



Il est à noter que selon la dernière enquête, la prévalence du retard de croissance est estimée à 30,4% chez les enfants de moins de 5 ans, ce qui est l'une des raisons de cette formation. Les techniciens du Programme Alimentaire Mondial et ceux du Ministère de la Santé Publique auront deux jours de partage avec les participantes.