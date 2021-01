Tchad : les groupements féminins du Lac appuyés par le ministère de la Femme

Le ministère de la Femme et de la Protection de la petite enfance a remis officiellement ce matin à Bol des matériels agricoles et d’allégement des tâches aux profits des organisations féminines des cinq départements que constitue la province du Lac. C’est le secrétaire général de province du Lac, Yaya Ousmane Adoum, qui a représenté le gouverneur.



Au total, 40 motos-pompes, 60 pelles, 60 pioches et 60 arrosoirs ont été remis par le département ministériel aux organisations féminines de cinq départements du Lac.



Le délégué provincial de la femme et de la protection de la petite enfance du Lac, Evanus Elvam Ndemso, a relevé que toutes les études et analyses montrent que tous les pays du bassin du Lac Tchad sont touchés par la dégradation de leurs écosystèmes productifs résultant de la variabilité naturelle des eaux du Lac et du changement climatique.