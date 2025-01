Tchad : les groupements féminins se forment en savonnerie artisanale à Ati

Le Centre de formation SADNA a lancé ce mercredi 29 janvier 2025 à Ati, une formation de trois jours à destination des groupements et associations de femmes de la ville d'Ati.



Cette initiative vise à leur transmettre des compétences nécessaires à la fabrication du savon artisanal, tout en leur offrant une opportunité de développer des activités génératrices de revenus, pour favoriser leur autonomie financière. Le formateur, Hamza Abdoulaye Idriss, a exhorté les participantes à suivre avec attention les différents modules afin de maximiser l’impact de cette formation.



Présent lors du lancement, Abakar Bachar Abakar, conseil de l’emploi de l’ONAPE d’Ati et représentant le chef de bureau, a souligné l’importance de cette initiative dans le renforcement des capacités économiques des femmes, un levier essentiel pour leur autonomisation.



Le coup d’envoi officiel de la formation a été donné par Souleymane Alkhali Adoum, directeur du Centre de formation SADNA. Il a mis en avant l'impact positif de ce programme sur l'entrepreneuriat féminin et l'économie locale.



Cette formation est organisée en partenariat avec l’ONAPE, qui accompagne activement les initiatives de formation et d’insertion professionnelle au sein de la région.