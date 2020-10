Tchad : les habitants d'Adré sensibilisés sur le recensement électoral

Le comité des militants du MPS d'appui à la province du Ouaddaï s'est rendu mardi dans la ville d'Adré, chef-lieu du département d'Assounga et dans la sous préfecture d'Abgoudam. Il poursuit sa tournée provinciale malgré des difficultés rencontrées.



À Adré, la délégation a été accueilli par le secrétaire général du département, représentant le préfet du département d'Assoungua, Mahamat Issa, le secrétaire exécutif départemental du MPS, Abdoulaye Achour, le maire de la ville d'Adré, un député de la commune et bien d'autres autorités militaires, traditionnelles et des militants.