Tchad : les habitants du canton Goye-Goudoum envahis par les eaux de pluie

Les habitants du canton Goye-Goudoum, dans la sous-préfecture de Torrock, sont envahis par les eaux de pluie. Une forte pluie tombée dans la nuit du dimanche au lundi 29 juillet 2024 a inondé une grande partie du village. Actuellement, des maisons et des champs sont sous l'eau et des familles se retrouvent sans abri.



Certaines familles sont en train d'être évacuées vers des salles de classe et sur des collines à proximité du village. La déléguée chargée de l'action sociale du Mayo Kebbi Ouest, Massah Deli, lance un appel à l'aide pour secourir les victimes.