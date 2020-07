Tchad : "les haines communautaristes sont "pires que la pandémie du coronavirus"

L’imam de la grande mosquée Roi Fayçal de N’Djamena et 2ème vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Ahmat Annour Mahamat Al-Hélou, a dirigé vendredi la prière de l’Aïd Al-Adha Al Moubarak.



Des centaines de fidèles, dont le chef de l'État et des personnalités, ont pris part à la prière.



Dans son sermon, l’imam a laissé entendre que les haines communautaristes qui se propagent sur les réseaux sociaux sont pires que la pandémie du coronavirus.



L'imam a exhorté les fidèles à un comportement responsable, à la solidarité, la tolérance et à prêcher partout la paix et l’unité.



Selon lui, "le musulman doit avoir un comportement exemplaire car l’islam est par essence la paix. (...) Le musulman doit être un homme de paix, un éducateur social et non celui qui attise de la haine sur les réseaux sociaux."



Il a exhorté ceux qui ternissent l’image de l’islam, au nom de l’islam, à changer de comportement. "Nous sommes tous, descendants d’Adam et d’Eve, pourquoi nous haïssons-nous ? (...) Allah n’a-t-il pas dit, que les croyants sont des frères ?", a souligné l'imam.



Évoquant la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, cheikh Ahmat Annour Mahamat Al-Hélou a appelé les fidèles musulmans au respect des gestes barrières.