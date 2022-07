Tchad : les handicapés du Moyen Chari initiés aux techniques artisanales et entrepreneuriales

L'Association Action des partenaires pour l'Appui au Développement (APAD) organise du 25 au 30 juillet 2022 à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen Chari, un atelier de formation en techniques artisanales et entrepreneuriales, à l'intention du Cadre d'action humaniste pour les personnes handicapées du Moyen Chari (CAHPH/MC).



Ce sont au total 30 de ses membres qui prennent part à cet atelier de formation. Cette initiative permettra aux personnes handicapées d'exercer une activité, afin de se prendre en charge.



Le président du Cadre d'Action humaniste pour les personnes handicapées du Moyen Chari, Ouya Bassou Boula a remercié l'APAD, pour cet appui technique et financier et a indiqué que l'engagement de l'APAD à leur côté, demeure un soutien pour contribuer à l'autonomisation des membres du cadre. Ouya Bassou Boula a interpellé le gouvernement de transition à s'investir pour l'emploi et l'autonomisation des personnes handicapées du Moyen Chari.



Le point focal de l’APAD dans la province du Moyen Chari, Guedallah Hissene Kallami, s'est réjoui de prendre la parole au nom de l'APAD pour annoncer son projet qui est « Mon territoire, mon avenir, une jeunesse en marche pour la construction d'une Nation », et a précisé que l’APAD vient toujours en appui dans le cadre de la réalisation des activités des jeunes et d'autres organisations.



Ceci dans le but d'atteindre leur objectif. Présent à cette formation, le représentant du délégué de l'Action sociale du Moyen Chari, a indiqué que la problématique de l'encadrement des personnes handicapées reste un défi quotidien pour le Tchad.

Il se dit convaincu que les modules de cette formation vont renforcer les capacités des membres du Cadre d'action humaniste pour les personnes handicapées du Moyen Chari.