Tchad : les héroïnes silencieuses du Ramadan, un hommage aux femmes

Pendant le mois sacré du Ramadan, où la spiritualité, la dévotion et la solidarité dominent, il est essentiel de rendre hommage à celles qui œuvrent dans l’ombre pour illuminer le quotidien des familles et des femmes.



Nos mères, nos sœurs, nos épouses, ces figures incontournables du foyer, deviennent les héroïnes silencieuses de chaque jour, multipliant les efforts pour subvenir aux besoins des leurs. Dès les premières lueurs du jour, elles se lèvent pour accomplir une série de tâches domestiques qui ne semblent jamais s’essouffler.



Elles lavent, organisent et s’occupent des plus petits, tout en s’assurant que tout le nécessaire soit prêt pour la rupture du jeûne. Loin de se limiter à l’entretien de la maison, elles bravent également les marchés, souvent bondés en cette période, en quête des meilleurs produits pour concocter les repas traditionnels « iftar » en arabe, attendus avec impatience par tous.



Le moment crucial de la préparation du repas de « l’iftar » met souvent ces femmes face à des défis impressionnants. Qu’elles cuisinent avec du gaz butane ou qu’elles fassent face à la chaleur du feu de bois, leur résilience est admirable. Dans ces instants de pression, leur dévouement et leur créativité brillent, alors qu’elles transforment des ingrédients simples en festins chaleureux et réconfortants.



Il est important de souligner que, malgré leur rôle central, beaucoup de ces femmes ne reçoivent pas toujours la reconnaissance qu’elles méritent. Elles perpétuent les traditions et veillent au bien-être de tous, souvent au prix de leur propre confort. Pourtant, leur sourire et leur détermination ne faiblissent pas, nourris par l’amour qu’elles portent à leurs familles et par leur foi.



En ce mois béni, ne serait-il pas juste de leur accorder davantage d’attention et de gratitude ? De leur offrir, au moins le temps d’un instant, une pause bien méritée ? Car derrière chaque repas partagé, chaque éclat de rire et chaque prière collective, se trouve le travail acharné et la passion d’une femme. Chérissons-les, soutenons-les, et surtout, célébrons-les, pour tout ce qu’elles accomplissent et incarnent.