Tchad : les hommages se multiplient suite à la mort de Colonel Dinar

L'annonce mardi du meurtre à Kousseri de l'artiste tchadien Abdelsalam Mahamat, connu sous le nom de Colonel Dinar, a provoqué une onde de choc au Tchad. De nombreux tchadiens dont différentes personnalités ont tenu à lui rendre hommage, notamment sur les réseaux sociaux.



C'est "une grande tristesse", déclare la ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Madeleine Alingué.



"Avec sa disparition, le Tchad vient de perdre, un des grands comédiens qui a toujours su faire rire et procurer du bonheur à son public à travers ses différentes scènes", affirme-t-elle.



Le président des Transformateurs Succès Masra fait part de sa "profonde tristesse", et déplore la perte d'un "immense talent" pour le Tchad.



La préfet Fatimé Boukar souligne que c'est "une grande perte pour la Nation."



"Une perte pour l'humour. Une perte pour l'art. Je rends hommage a cet Homme calme et qui n'aime que la joie et le bien de tous", dit-elle.



L'ancien ministre des Finances Ngabo Seli Mbogo évoque une tragique et triste disparition du Colonel Dinar. "Pas plus tard qu'hier, je partageais encore son dernier sketch tourné sur le pont Ngueli (...)", a-t-il expliqué.



L'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et de l'art exprime sa tristesse et ses regrets suite au décès prématuré de l'artiste. Il présente ses sincères condoléances à sa famille.



Pour sa part, le chroniqueur Mamane estime que le "Gondwana perd un humoriste de talent."



"Il y a quatre jours, nous avons convenu de nous voir pour une interview", témoigne Djibrine Haïdar, reporter d'Alwihda Info.



Plusieurs internautes demandent un deuil national en hommage à l'humoriste.