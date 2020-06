Tchad : les horaires de début d'abattage des animaux fixés à partir de 5 heures

Le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Gayang Souaré, a rappelé lundi à tous les responsables d'battoirs, d'aires d'abattages, coopératives de bouchers et inspecteurs de viande, que les horaires de début d'abattage de animaux de boucherie sont fixés à partir de 5 heures.



Cette mesure est valable à compter du 1er juin 2020 sur l'ensemble du territoire national.



Les autorités administratives et communales ont été instruites afin de faire appliquer la mesure.