Tchad : les horaires du couvre-feu modifiés à N’Djamena et certaines localités

Au terme du Décret N°2140/PR/2020 du 20 Octobre 2020, Le Couvre-feu instauré dans les Provinces du Guéra, du Kanem, du Logone Occidental, du Logone Oriental, du Mayo-Kebbi Ouest, du Mayo-Kebbi Est, dans la ville de N'Djamena, à Mandelia, au Logone-Gana et de N'Djamena-Farah à Guitté en République du Tchad est prorogé pour une période de deux (2) semaines à compter du 20 Octobre 2020, comme suit:



- Mayo-Kebbi-Ouest et Moyen Chari: De 19 heures 00 à 05 heures 00 du matin;

- N'Djamena et les autres localités susmentionnées: De 21 heures 00 à 05 heures 00 du matin.