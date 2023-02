Tchad : les impacts des réseaux sociaux au centre d'une formation à Abéché

Le représentant de la fondation, Abdoulaye Abakar, a déclaré : "Vous n'êtes pas sans savoir que l'utilisation abusive des réseaux sociaux peut engendrer des conséquences néfastes et déchirer le tissu social. C'est pourquoi la Fondation Chamsal Houda s'est concentrée sur ce thème pour sensibiliser la population à utiliser les réseaux sociaux comme un outil pour le développement, et non comme un terrain de zizanie."



Pour sa part, la deuxième maire adjointe de la ville d'Abéché, Khadjida Assamah, a déclaré : "Je suis convaincue que cette formation est venue à point nommé pour sensibiliser notre population sur les bonnes pratiques à adopter dans l'utilisation des réseaux sociaux."



La fondation Chamsal Houda poursuit ainsi son engagement en faveur de la sensibilisation de la population à une utilisation responsable et bénéfique des réseaux sociaux dans la province du Ouaddaï.