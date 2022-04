Tchad : les incendies "n'ont rien à voir avec la météorologie"

Une série d'incendies a touché des commerces, marchés et habitations ces derniers mois au Tchad. Dernier en date, le 5 avril, un incendie a ravagé une partie du marché central d'Am Timan dans la province du Salamat. L'enquête a révélé que l'incendie a été causé par un court-circuit qui s'est déclenché dans un kiosque à « rechargement de batterie » de téléphone mobile.



Le climat actuel, caractérisé par une forte chaleur, est-il en cause ? "Cela n'a rien à voir avec la météorologie", explique Idriss Abdallah Hassan, directeur d'exploitation des applications météorologiques, interrogé par Alwihda Info.



Pour Idriss Abdallah Hassan, le vent ne crée pas d'incendies, même s'il peut contribuer à propager un incendie.



Du côté de la Société nationale d'électricité (SNE), la direction générale indique que la population fait appel à des mauvais techniciens pour le branchement des câbles des bâtiments, ce qui crée des circuits électriques.



Certains modes de construction favorisent la propagation des incendies, tels que les habitations en secco. Ainsi, les matériaux durables sont privilégiés.



S'agissant de la piste criminelle évoquée de plus en plus au sein de la population, rien de formel n'a été révélé en ce sens par les autorités à ce jour.