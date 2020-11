Tchad : les indemnités des chefs de canton rétablies dès ce mois de novembre

Le président de la République a annoncé samedi à Koumra, le rétablissement des indemnités aux chefs de canton à partir de ce mois de novembre 2021.



Il a également promis l’augmentation du nombre de goumiers qui passe de 2 à 5 à partir du 1er janvier 2021.



Lors d'une rencontre avec des chefs traditionnels, plusieurs doléances ont été exprimées. Idriss Déby exhorte les chefferies à "œuvrer sans relâche pour extirper le virus de la division qui prend racine, renforcer l’unité nationale et aider le Gouvernement pour circonscrire la pandémie de la Covid-19 par une sensibilisation pointue".



"Les chefs de canton, village et férrick, imams et pasteurs ont un rôle central", souligne le président qui poursuit sa tournée en zone méridionale.