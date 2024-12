Tchad : les industries culturelles et productives en perpétuelle évolution

La cérémonie de lancement de la 3ème édition des ateliers de Toumaï a eu lieu ce 02 décembre 2024 à Chagoua, dans le 7ème arrondissement de la ville de Ndjamena. A cette occasion, plusieurs activités sont prévues, notamment, la formation, l’évaluation, le suivi des auteurs, et des projets de cinéma avec les experts venus des différents horizons. Cette rencontre prendra fin le 09 décembre 2024.



Les ateliers de Toumaï sont un laboratoire de développement et de coproduction de projets cinématographiques qui favorisent des rencontres entre experts et jeunes talents du continent africain, et leur mise en réseau avec les plateformes professionnelles du reste du monde.



Les ateliers de Toumaï sont portés par Tchad studio et un collectif de professionnels des industries culturelles, qui participent à l’incubation des projets par l’application des méthodes alternatives de gestion, de production, de marketing et de diffusion dans les pays du sud.



Au programme, entre autres, des formations, l’évaluation, le suivi des auteurs et des projets avec des experts en cinéma, des producteurs et cinéastes venus du Cameroun, Benin, de la République démocratique du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Niger, du Burkina et bien évidemment du Tchad.



Selon Aaron Padacké, fondateur des ateliers de Toumaï, c'est une initiative qui vise à répondre aux besoins cinématographiques, ainsi qu’à contribuer à l'éclosion du cinéma tchadien.



Présent à cette cérémonie, le représentant du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat a souligné l'importance de cette initiative qui selon lui, permet de découvrir les jeunes talents. Il a aussi affirmé la disponibilité du ministère à accompagner ces genres d'activités qui visent à développer les industries culturelles et productives du Tchad.



Par ailleurs, il a indiqué que cette action vient à point nommé, et va renforcer les efforts consentis par les autorités, pour le développement des industries culturelles et productives.