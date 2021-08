Tchad : les jeunes d'Abéché s'initient à l'art oratoire

La salle de réunion de la commune d'Abéché a servi de cadre la semaine dernière à l'atelier de formation en technique de prise de parole en public. Cette assise de trois jours, lancée par le délégué à l'éducation nationale et de la promotion civique du Ouaddaï, Hissein Brahim Abdoulaye, est l'initiative du groupe OUSMANIATE qui œuvre dans le domaine de l'entreprenariat et de la formation des jeunes.



Le président du comité d'organisation, Brahim Ousman Brahim, a saisi l'occasion pour exprimer sa reconnaissance aux participants pour leur disponibilité malgré leurs différentes occupations. Pour lui, cette formation permettra aux jeunes de mieux s'exprimer en public et surtout de s'autoformer dans différents domaines.



Au total, une cinquantaine de jeunes issus tous de différentes catégories socioprofessionnelles de la ville ont pris part à la formation. Cette formation a été dirigée par Ousman Ali Ousman, assisté de Brahim Ousman Brahim.