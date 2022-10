Tchad : les jeunes d'Afrique centrale s'approprient les défis liés à la gestion de l'eau

Le Réseau Eau et Climat des organisations des jeunes d'Afrique centrale (RECOJAC), a organisé le 20 octobre un atelier de formation des jeunes sur la boite à outils du Global Water Partnership (GWP).



Étant une ressource stratégique pour les États, en raison de son caractère vital et de sa contribution au développement de tous les secteurs, la question de l'eau a été inscrite dans l'Objectif de développement durable (ODD) au niveau mondial, qui garantit l'accès à l'eau potable, aux services d'assainissement et d'hygiène, tout en assurant la protection et la restauration des écosystèmes liés à l'eau.



Le GWP, un réseau dont la mission est de promouvoir la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), soutient les partenaires pour améliorer la gestion de l'eau au niveau local, national et transfrontalier.



Bien que la région Afrique centrale soit résolument engagée dans un processus régional de GIRE depuis plusieurs années, avec des initiatives importantes qui lui ont permis de se doter des outils et instruments nécessaires à la mise en œuvre de la GIRE, elle reste toujours à la traîne et occupe la dernière place en Afrique par rapport aux autres régions.



L'objectif de cette formation est de soutenir l'engagement des représentants de la société civile et des jeunes d'Afrique centrale, les mobiliser pour l'action vers une meilleure gouvernance de l'eau en les formant sur la GIRE par le biais de la boîte à outils du GWP.