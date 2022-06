Tchad : les jeunes d’Al-Himaya se lancent dans la lutte contre le braconnage

Al-Himaya, une association des jeunes pour la lutte contre le braconnage (AJLCB), a lancé officiellement ses activités ce 25 juin 2022 à la maison des jeunes de Ndjari, sous le thème “tous ensemble pour la sauvegarde de nos parcs”.



Le vice-président de l'AJLCB, Seid Kelba Angal, indique que la protection de l'environnement et de la faune n'est pas seulement l’affaire de l'État et ses partenaires mais celle de tout le monde. Le vice-président souligne que la pratique néfaste de braconnage contribue aux déséquilibres de la nature.



Le chargé de communication de l’association a retracé l'historique d’un an d'existence pour la lutte contre le braconnage, la sauvegarde et la protection des animaux. Pour lui, leur mission est de sensibiliser et former la population afin qu’elle mette un terme aux pratiques menaçantes à l’égard de l’environnement.



Les animaux sont créés pour être libres et dans leur milieu naturel, conclut-il.