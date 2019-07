Tchad : les jeunes de Batha pour la paix et la lutte contre la migration clandestine

La préfète du département du Batha Ouest, Fatimé Boukar Kossei a présidé mardi, à Ati, le lancement de la journée de mobilisation des jeunes pour le développement.



Cette journée de mobilisation pour la paix et la promotion de l'emploi est une initiative des différentes organisations de la jeunesse, visant à promouvoir la paix, la cohabitation pacifique, la lutte contre la migration clandestine, le chômage et l’exode rural.



Les représentants des jeunes réunis pour la circonstance demandent au président de la République Idriss Deby de procéder à l’ouverture des antennes de l’Office national de la promotion de l'emploi (ONAPE) et du Fonds d'appui à la formation professionnelle (FONAP) dans le Batha pour accompagner l’œuvre entreprise en faveur des jeunes.



Par ailleurs, ils en appellent à tous les jeunes réunis dans diverses organisations à se mobiliser pour réfléchir et concevoir des projets qu’ils soumettront à d'éventuels soutiens.