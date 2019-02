Tchad : les jeunes de l’UNDR se préparent pour les échéances électorales futures

L’Union des Jeunes pour le Renouveau (UJR) de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Renouveau (UNDR) a clos ce samedi, au fief du parti, son 5ème congrès ordinaire. Les participants ont recommandé entre autres de retirer la Constitution de la IVe République, de supprimer le serment confessionnel et la journée de prière en faveur de la nation, de libérer l’espace démocratique en mettant fin aux atteintes graves aux droits politiques des tchadiens et de mettre fin aux enlèvements des personnes contre rançon et aux conflits éleveurs/agriculteurs dans la partie méridionale du pays.



Ils demandent au bureau exécutif l’UNDR de former les jeunes à l’idéologie du Parti et de la social-démocratie, d’accorder un quota de 25% dans la liste électorale du Parti, d’entamer les procédures d’adhésion de l’UJR à l’Union de la Jeunesse de l’Internationale Socialiste et de privilégier la candidature des élus locaux et nationaux à la présidence de l’UJR.