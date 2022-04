Tchad : les jeunes de la Tandjilé se préparent pour le dialogue national

Une caravane nationale des jeunes dénommée “en route vers le Dialogue National Inclusif” a organisé un atelier de restitution du forum tenu du 17 au 19 mars 2022 à N’Djamena sur la planification de la participation des jeunes au Dialogue National Inclusif.



Ces assises ont eu lieu au Centre de lecture et d'animation culturel (CLAC) de Kelo. Au total, 30 jeunes leaders de la Tandjile venus des différentes organisations ont pris part dont deux de Laï.



À la cérémonie d'ouverture, Marty Pal Paulin, représentant du CNJT dans la province de la Tandjile, a évoqué le problème du choix des jeunes par affinité pour la participation au Dialogue.



Lançant officiellement les travaux, Roger Djeraro, chef de mission, a rassuré les jeunes de la Tandjile que leurs doléances seront prises en compte et transmises à qui de droit.





Signalons enfin qu'après l'atelier, les jeunes de la Tandjile et la délégation ont fait des parades motorisés en ville tout en transmettant le message de la paix et celui de la tenue du Dialogue National Inclusif. Un repas de fraternité a été partagé entre les jeunes des deux confessions religieuses.