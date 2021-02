Tchad : les jeunes de la province du Lac formés en entrepreneuriat

Tout en rendant un hommage mérité à la FGC, le coach formateur Jean Vincent de Dieu a mis l’accent sur le concept entrepreneuriat à zéro franc initié par la fondation africaine de l'entrepreneuriat et le développement économique. Pour lui, aujourd’hui il est possible d’entreprendre à zéro franc ou démarrez avec zéro dette.



Pour le secrétaire général de la province du Lac, Yaya Ousmane Adoum, représentant le gouverneur, étant donné que le marché de l'emploi traditionnel est saturé, il faut développer des mécanismes d’emploi alternatives orientés vers l’auto-emploi, la vulgarisation des programmes et des projets d'entrepreneuriat en milieu jeune. C’est dans cette logique, poursuit-il, que la FGC et ses partenaires ont lancé en janvier 2020, le projet "Mon quartier, mon engagement" qui est un programme d’une série d’activités et de sessions de formation pour inculquer la culture entrepreneuriale chez les jeunes et femmes afin de les inciter à pouvoir trouver des solutions innovantes aux problèmes sociaux auxquels ils font face dans leur communauté.



Yaya Ousmane Adoum a exhorté les participants à être assidus et saisir l’opportunité afin d’affiner leurs idées de projets respectifs.