Tchad : les jeunes doivent élire leurs représentants de manière "transparente", CAMOJET

Le coordinateur national du Collectif des associations et mouvements des jeunes du Tchad (CAMOJET), Hamlha Douksia Senghor salue l’initiative, du Ministère de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l’Emploi, qui "met la jeunesse au centre de sa préoccupation pour élire elle-même, ses représentants dans les différentes structures décisionnelles."



Par conséquent, il demande au Conseil national consultatif des jeunes (CNCJ) d’organiser dans un bref délai cette élection, car dit-il, le CAMOJET, met en garde pour que cette élection se déroule dans la transparence et que l'égalité des chances soit donnée à tous.



Par ailleurs, le coordinateur national du CAMOJET demande l’implication des toutes les organisations des jeunes, sans distinction aucune. « Nous mettons en garde toute personne qui tenterait d’usurper le titre de représentant de la jeunesse sans sa désignation et nous appelons toute la jeunesse à être éveillée, vigilante et à suivre de près cette élection », explique t-il.