Tchad : les jeunes du 4e arrondissement de N'Djamena engagés pour la salubrité

À l’occasion de la journée mondiale du nettoyage, les jeunes engagés de 4e arrondissement, en collaboration avec la maire de la commune, ont donné un coup de balai ce samedi 18 septembre au rond-point Cessema en allant vers le viaduc de Diguel.



Munis de pelles, râteaux, balais et brouettes, les jeunes engagés, âgés de 12 à 19 ans, ont ramassé les ordures et déblayé les rues. Cette action est à l'initiative de Achta Adam Moussa, présidente de l’association nationale pour l’avenir de la femme et de la jeunesse.



Le maire de la commune de 4e arrondissement Haroun Ramât a félicité la jeune Aïcha Adam Moussa pour son initiative initiée avec les jeunes du quartier. Il a exhorté les jeunes garçons et filles à emboiter le pas pour donner une image particulière à la capitale.



Quelques plantes ont été mis en terre au rond-point Cessema pour embellir les lieux.