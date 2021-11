Tchad : les jeunes du Bamina Assass estiment que le CMT "a mis le pays en orbite"

L’objectif de la rencontre est d’unir tous les membres du bureau de Bamina Assass afin de militer pour leur parti historique, apporter leur soutien au CMT et orienter des nouvelles visions politiques pour un nouveau départ.



Selon le coordonnateur national du bureau Bamina Assass, Ibrahim Khalifa, "le PCMT Mahamat Idriss Deby est un président exemplaire, audacieux, clairvoyant et a une bonne vision pour un avenir prospère du Tchad. C’est un chef d’Etat rassembleur ayant pour vision l'union de tous les tchadiens pour un dialogue inclusif et l'enterrement définitif de la hache de guerre".



Pour lui, la sécurité et la stabilité du Tchad sont attribuées au leadership de Mahamat Idriss Deby. Il exhorte la jeunesse tchadienne à le soutenir.



Dinamou Honoré, porte-parole de FCJBA, a pour sa part rendu un vibrant hommage au feu Maréchal et rappelé que ce dernier a sacrifié sa vie pour la sécurité de la population et la souveraineté de la nation.