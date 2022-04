Tchad : les jeunes du Batha se préparent pour le dialogue national

Une caravane dénommée “en route pour le dialogue national inclusif”, composée des membres de Conseil national des jeunes du Tchad (CNJT) et conduite par le chef de mission Hassan Issa Abba, par ailleurs chargé de communication du Collectif des Associations et mouvements des jeunes du Tchad (CAMOJET), a séjourné à Ati. C’est dans le cadre de la restitution des travaux de l’atelier national de planification de la participation des jeunes au dialogue national inclusif couplé à la remise officielle aux autorités des documents issus de assises.



Dans la foulée, la caravane conduite par Hassan Issa Abba, a organisé un forum d’échange avec des jeunes leaders de la société civile sur les mots qui minent l’épanouissement de la jeunesses dans la province. Les participants ont énuméré plusieurs problèmes et ont aussi proposé des pistes des solutions pour le développement de la jeunesse du Batha.



Ouvrant la cérémonie, le chef de mission Hassan Issa Abba a exhorté les jeunes à œuvrer davantage pour la réussite de ce dialogue qui se pointe à l’horizon. Il a aussi demandé aux jeunes de désigner des dignes représentants de la province.



Les travaux de groupe et la photo de famille ont mis un terme à ce forum de restitution.