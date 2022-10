Tchad : les jeunes du Chari-Baguirmi demandent à Mbang Hadji de renoncer au comité de gestion des 5%

Le collectif des organisations des jeunes du Chari-Baguirmi a rendu compte de sa rencontre avec le ministre de la Réconciliation nationale, Abdramane Koulamallah, suite à la convocation des leaders de ladite association à la direction nationale des renseignements judiciaires (DNRJ), déposée par le fils du sultan Mbang Hadji, sur la gestion des revenus pétroliers de la province du Chari-Baguirmi, ce 19 octobre à Ndjamena.



L’objectif de cette rencontre est de faire inscrire la lutte des jeunes du Chari-Baguirmi dans une démarche apolitique dont le seul guide est de revendiquer de manière légale, ce qui revient de droit aux populations locales.



Lance Abdelkadre Djibia, coordonnateur de l’organisation. Et aussi de lutter pour un Chari-Baguirmi juste, en vue de la cohésion sociale et le bien-être de tous. Le coordonnateur souligne que « le pétrole est une manne de Dieu, qui a fait don à la province du Chari-Baguirmi, et devrait être bénéfique dans la durée et dans l'espace.



Pour que les filles et fils de la province ne meurent de faim, que chacun se soigne, et ait une mobilité facile pour une bonne éducation de la génération future ». Le coordonnateur conclut que « nous jeunes du Chari-Baguirmi, avons pour seul credo de lutter pour un Chari-Baguirmi juste où la cohésion sociale et le bien-être de tous deviennent une réalité ».



L'assemblée de la rencontre demande tout simplement que Mbang Hadji quitte la tête de la gestion des revenus pétroliers du Chari-Baguirmi.