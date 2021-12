Tchad : les jeunes du Kanem ont tenu leur préforum à Mao

Le préforum de la jeunesse du Kanem a pris fin le 22 décembre à Mao, en présence du secrétaire général du département du Kanem, Nanadjibè Garian Baye, et du délégué de la jeunesse et des sports du Kanem, Abou Youssouf Taboye.



Pendant deux jours, les participants venus des quatre coins de la province ont soulevé leurs préoccupations, notamment liées à l'immigration, au chômage des jeunes, à la santé et l'éducation. Ils ont formulé des recommandations.



Parmi les 100 participants, 10 d'entre eux ont été choisis pour représenter la province au forum national de la jeunesse qui se tiendra dans les jours à venir.



Le secrétaire général de l'Institut national supérieur du pétrole de Mao, Warou Abba Adji Alifa, a projeté une vidéo de quelques minutes sur le thème : "comment entreprendre".