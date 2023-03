Tchad : les jeunes du Mayo Kebbi Est se sentent « oubliés par la République »

À travers un point de presse tenu ce mardi 28 mars 2023 à Bongor, les organisations de jeunes du Mayo Kebbi Est et membres du Conseil National de la Jeunesse du Tchad rappellent au gouvernement et au président de la Transition, leur engagement pris le 10 octobre 2022 en faveur de la jeunesse.



Ce point de presse était animé par Assane Amhon Malloum, représentant de la jeunesse, qui rappelle la position stratégique de la province du Mayo Kebbi Est et surtout, sa composition démographique constituée de jeunes.



Par ailleurs, Assane Amhon Malloum souligne que malgré tous les événements qui se sont déroulés au Tchad, la jeunesse du Mayo Kebbi Est est restée pacifique. Il s’interroge sur le fait que le pacifisme de la jeunesse devient un péché pour qu'elle soit placée dans les oubliettes. Est-il parce qu'elle n'est pas violente ? Pourquoi le gouvernement ignore-t-il tous les jours les jeunes du Mayo Kebbi Est et d'autres ?



Pour les jeunes du Mayo Kebbi Est, aucune unité ne peut se construire avec cette attitude. Il rappelle à titre illustratif, les différents recrutements à la place : le premier recrutement moins de cinq et le deuxième recrutement moins de trois, et pour le premier financement de 50 000 emplois du ministère en charge de la jeunesse, seulement 20 personnes ont été recrutées, alors que la province est une force démographique.



Pour le porte-parole, il est impossible d'unir le Tchad avec ces injustices sociales avancées sans l'apport des jeunes du Mayo Kebbi Est. La jeunesse de la province du Mayo Kebbi Est se tourne vers le Premier ministre de Transition, chef du gouvernement, pour que les jeunes de la province du Mayo Kebbi Est méritent son attention et participent au bien-être social de leur famille et de leur pays.