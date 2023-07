Tchad : les jeunes du Moyen-Chari se mobilisent pour le développement lors de leur congrès électif

Le Réseau des Organisations des Jeunes du Moyen-Chari se réunit pour son 2ème congrès ordinaire électif Le 28 juillet 2023 marque le début du 2ème congrès électif du Réseau des Organisations des Jeunes du Moyen-Chari, qui se tiendra jusqu'au 30 juillet.



Le thème de ce congrès est axé sur les défis de l'union et de la redynamisation du réseau pour les jeunes. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, le général Ousman Brahim Djouma, a inauguré cet événement qui se déroule dans les locaux de la maison de la culture Ngarta Tombalbaye de Sarh.



Le président du comité d'organisation, Guedallah Hissein Kalami, a souligné que la jeunesse fait face à de nombreux problèmes, notamment le chômage, l'exode rural, l'accès à une éducation de qualité, la délinquance, les mariages précoces, et l'extrémisme violent.



Pour relever ces défis, il a appelé les autorités administratives, civiles, militaires, religieuses et traditionnelles à impliquer activement les jeunes dans les processus de développement afin de défendre leurs intérêts.



Le coordonnateur sortant, Ndilabaye Ngarmadje, a présenté un rapport bilan de ses deux années de mandat, évoquant les difficultés surmontées par l'équipe, telles que les questions de leadership, la trahison et l'hypocrisie. Il a appelé tous les congressistes à tourner la page du passé et à être unis pour le développement du réseau.



La déléguée de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de la province du Moyen-Chari, Mme Aïnta Damaris Padja, s'est félicitée de la tenue de ce congrès et a encouragé les jeunes à jouer un rôle actif dans le développement et l'unité tout en prônant la paix et le pardon au sein de leurs différentes organisations de jeunesse.



Le gouverneur Ousman Brahim Djouma a salué la maturité des jeunes de la province du Moyen-Chari, pour avoir organisé ce congrès afin d'aborder les défis auxquels leur organisation est confrontée. Il a souligné l'importance du dialogue, de la vérité, du pardon et de la confiance pour la force et la pérennité d'une organisation.



Il a également assuré le Réseau des Organisations des Jeunes du Moyen-Chari de son soutien dans leurs futures activités après ce congrès.