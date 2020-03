Tchad : les jeunes incités à l'enseignement technique et la formation professionnelle

Mahamat Adam Mahamat a expliqué que "cette campagne a permis de connaitre l'efficacité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en faveur des jeunes."



D'après lui, "de nos jours, l'enseignement technique et la formation professionnelle offrent des opportunités et des spécialités variées qui permettront aux élèves et surtout les filles de bénéficier d'une insertion socio-économique pour lutter contre le chômage."