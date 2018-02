Tchad : les jeunes qui manifestent seraient "mal éduqués", selon la Maire Mariam Djimet

La journée consacrée à la paix organisée par l'Union des Femmes Commerçantes du Tchad, au Palais de 15 janvier, nous interpelle à revenir sur une sortie à la fois anodine mais choquante. Celle-ci émane d’une haute personnalité qui devrait plutôt faire profil bas dans de telles circonstances, plutôt que de tenir des propos injurieux et infamants à l’égard des jeunes manifestants sortis dans la rue pour exprimer leur colère face à la fermeture des établissements scolaires publics.



Il s’agit notamment de la Maire de la ville de N'Djamena, Mariam Djimet Ibet, qui aurait normalement dû se contenter de présider la cérémonie du lancement de cette journée consacrée à la paix. En prononçant son discours, elle a outrepassé ses limites en improvisant des recommandations en lieu et place des organisateurs, avant de plonger dans un long baliverne qui ressemble beaucoup plus à une calomnie et à un manque de respect envers les fonctionnaires tchadiens qui sont en grève pour réclamer la réhabilitation de leur salaire injustement coupé.



Dans ses platitudes, la Maire de la ville de N'Djamena, Mariam Djimet Ibet appelle les gens à ne pas généraliser « gourouss mafi », « pas d'argent », justifiant que les fonctionnaires seraient très peu concernés par la coupure d'indemnité. Pire encore, elle a indiqué que les enfants qui étaient récemment sortis dans la rue pour manifester leur colère en brûlant des pneus ou en caillassant des véhicules publics n’ont pas été éduqués par leurs mères.



« Il ne faut pas que nos enfants brutalisent la rue », martèle-t-elle.



Beaucoup de tchadiens auront du mal à comprendre cette phrase de la Maire de la ville de N'Djamena qui sera bien placée pour nous expliquer ce qu'elle voulait insinuer par ces propos.



Sortir dans la rue pour protester contre la fermeture des établissements scolaires devrait-il s'apparenter à un manque d'éducation parentale ? Qu'en est-il de ces femmes qui sont épinglées par le rapport de l'inspection générale d'État pour l'implication présumée dans le détournement des biens publics ? Elles sont surement mieux éduquées que ceux qui manifestent pour réclamer le droit à une scolarisation normale!