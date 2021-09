Tchad : les jeunes ressortissants de la Nya soucieux du développement de leur localité

L’Association des jeunes ressortissant du département de la Nya pour le Développement (AJRDND) prépare l’esprit des jeunes à contribuer au développement de leur localité, à travers ses activités culturelles et éducatives organisées du 1er au 4 septembre dans la ville de Bébédjia.



« Nous voulons conscientiser les jeunes face aux maux : l’abandon des écoles, l’alcoolisme et le vagabondage sexuel qui les empêchent de prendre conscience », a expliqué Ngaradjim Urbain, président du comité d’organisation.



La question de la protection d’environnement, la scolarisation des filles et le manque d’orientation a fait l’objet de réflexion pendant les quatre jours.



« Nous avons insisté sur la scolarisation des filles afin de briser les barrières ancestrales selon lesquelles la femme est faite pour le foyer », selon Mbaihondoum Pierrot, membre fondateur de l'association.



À l’occasion de cette semaine culturelle et éducative, l’association a procédé à quelques activités : la formation des jeunes sur l’entrepreneuriat, une journée de salubrité, des visites dans les prisons et hôpitaux, et des échanges avec les jeunes sur le phénomène de l’exode rural.



« Les jeunes ne doivent pas abandonner leur localité quelques soient les raisons car ils sont une force motrice et c’est aussi la vision recherchée de l’AJRDND », a affirmé Mbaihondoum Pierrot.



L’association veut à travers son séjour à Bébédjia, organiser une assemblée élective pour remanier son bureau. Un projet difficile à réaliser compte tenu du temps, explique l’actuel président de l’association. Le rendez-vous est pris à Ndjamena. En attendant la 5ème édition, il faut noter que beaucoup reste à faire.