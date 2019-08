Tchad : les jeunes s'activent pour obtenir des financements de projets

Le ministère de la Promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, à travers l’Office national d’appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES) a lancé un avis à soumission de projets en vue de l'octroi de financements à la jeunesse. Cet appel vise à concrétiser la promesse du président de la République formulée lors du premier Forum national de la jeunesse organisé du 15 au 18 septembre 2018. Le montant de la promesse s'élève à 500 millions Francs CFA.



Des crédits vont être attribués aux jeunes âgés de 18 à 35 ans. Cette initiative vise à donner la possibilité à la jeunesse de mettre en oeuvre ses projets et à lutter contre le chômage.



A Abéché, depuis quelques jours, des jeunes de la ville se rassemblent devant la mairie, le notariat et la préfecture pour régulariser ou récupérer les documents nécessaires dans l'espoir de bénéficier du programme.



Le dossier doit comprendre : une demande adressée à la direction générale de l’ONAJES ; deux exemplaires de formulaire dûment remplis, des copies légalisées des attestations et/ou des diplômes ; la copie d’acte de naissance pour le promoteur (s'il s'agit d'un projet collectif, joindre les copies d’acte de naissance et d'attestations de tous les promoteurs) ; les factures proforma ou devis estimatifs du matériel à acquérir ; des photos ; une lettre d’engagement du parrain ou de l’aval.



Les crédits individuels s'élèvent à un montant d'1 à 5 millions Francs CFA, et ceux destinés aux groupements ou aux organisations sont de 5 à 15 millions Francs CFA.