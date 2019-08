Tchad : les jeunes se forment en secourisme et aux premiers soins

Une trentaine de jeunes sont en formation depuis jeudi matin, au lycée communal de Goz Beida, dans la province de Sila. La formation est organisée par la section provinciale de la Croix Rouge de Goz Beida. Elle est axée sur le renforcement des capacités des volontaires et secouristes sur les premiers secours à base communautaire.



La formation permettra aux jeunes futurs secouristes de se déployer sur le terrain afin d'intervenir via les premiers secours en cas de catastrophe, sur les victimes.



Les bénéficiaires de la formation doivent savoir prendre en charge, en cas d'accident, la victime avec les premiers soins, avant l'arrivée du corps soignant.



La formation s'étale sur une durée de trois jours.



Elle est appuyée techniquement par le staff de la section provinciale de la Croix Rouge de Goz Beida, ainsi qu'un formateur.



Les participants sont appelés à être des secouristes volontaires pour la nation.



Le secrétaire général de la section provinciale de la Croix Rouge de Goz Beida, Mahamat Ali Hassan a demandé aux volontaires de faire preuve d'assiduité pour le bon suivi des étapes essentielles de la formation.



L'acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de secours est destinée à préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée des secours hospitaliers les plus proches.